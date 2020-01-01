Вспышка COVID на Прикарпатье: Больных уже отправляют в другую область

В регионе также разворачивают временный госпиталь.

На Прикарпатье наблюдается вспышка COVID-19. Уже несколько дней регион лидирует в статистике по заболеваемости. Местная медицинская система не справляется с нагрузкой, потому больных уже начали отправлять во Львовскую область. Об этом сообщает “ТСН“.

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По имеющимся данным, на Прикарпатье ожидают оборудование для мобильного госпиталя. Его доставят, когда позволит погода. Мобильный госпиталь создадут на базе Богородчанской ЦРБ, что в 20 км от Ивано-Франковска. Больница будет полностью “ковидной“.

Местные врачи заявляют, что мест для пациентов с COVID в регионе не хватает. Так, 17 февраля одно из отделений было переделано под “ковидную“ больницу. Она заполнилась за несколько часов. Большинство людей находились в тяжелом состоянии.

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Пациентов уже начали отправлять во Львовскую область из-за нехватки мест.

Главный санврач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко напомнил, что несколько месяцев назад ведомство предупреждало, что пиковая нагрузка выпадет на февраль. Чтобы ситуация не ухудшилась во всех областях страны, был введен жесткий карантин.

Ранее сообщалось, что в метро Киева из-за карантина образовалась огромная очередь.