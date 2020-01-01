НАБУ раскритиковало законопроект Кабмина о своем статусе

Кабмин может получить контроль над бюро.

Национальное антикоррупционное бюро Украины раскритиковало новый правительственный законопроект по приведению статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины из-за того, что он позволит сосредоточить контроль над бюро в руках Кабмина. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

Читай также: Сытника могут уволить с поста директора НАБУ: Появился текст закона

Бюро считает, что в случае принятия этого законопроекта Кабинет министров фактически получит "контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ. Правительство сможет назначать трех представителей от себя и ещё трех из списка, представленного донорами.

Кроме того, НАБУ говорит, что в случае принятия этого законопроекта полностью под контролем Кабмина окажется окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению независимого ежегодного аудита бюро.

Читай также: Разрешат украшения и длинные волосы: Правила в тюрьмах ослабят

НАБУ также подвергло критике возможную смену своего статуса с правоохранительного органа на центральный исполнительной орган власти с особым статусом. Утверждается, что это обострит вопрос трудовых отношений с сотрудниками бюро, которые получили свои должности по результатам конкурсного отбора.

Ранее министр юстиции Денис Малюська пояснил, что новый законопроект был разработан, поскольку Рада не поддержала инициативу Кабмина дать Сытнику полномочия главы НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре.