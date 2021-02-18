Кравчук рассказал, почему не ушел из эфира с Пушилиным

Первый президент Украины оказался в одном телешоу с главарем боевиков.

Первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук объяснил свое выступление на российском телевидении в одной программе с главарем донецких сепаратистов Денисом Пушилиным. В комментарии каналу “Украина 24“ он заявил, что необходимо доносить правду до россиян.

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“Моя главная задача, как я ее вижу, когда говорим о Донбассе, - донести реальную правду не только до граждан Украины, но и до России. Потому что они находятся под очень большим влиянием российской пропаганды“, - заявил первый президент.

Кравчук отметил, что важным является, что говоришь, а не с кем говоришь.

Я в своих выступлениях на российских телеканалах, любых телеканалах, постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы никогда не пойдем ни на какие уступки, - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

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По словам Кравчука, появление Пушилина в одном с ним эфире было неожиданным, поскольку авторы программы о таком не предупредили.

Если бы Леонид Макарович, первый президент Украины, испугался Пушилина и убежал с канала, в России бы вообще сказали, что у него нет позиции, полномочий, что он всего боится. Я никого не боюсь, я в свое время испугался давно, мне 87 лет, - сказал Кравчук.

Напомним, Кравчук рассказал, при каком условии Украина продолжит работу в ТКГ. Глава украинской делегации отметил, что консультации продолжатся, если от них будет толк.