Рада не сможет обратиться в Кабмин по вопросу защиты белорусов
Верховной Раде предложено отклонить проект постановления №4143. Тем самым ей отказано в возможности обращаться в Кабмин и миграционную службу относительно предоставления временной защиты гражданам Беларуси.
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Об этом стало известно из информации управления аппарата ВР.
Соответствующее решение утвердил комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Уточняется, что решение было принято в ходе заседания комиссии.
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При этом указано, что речь идет о помощи белорусам, которые вынуждены массово искать убежища в Украине. В частности, это касается тех, кто у себя на родине терпит преследования по политическим мотивам.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси журналистки польского телеканала получили тюремные сроки.