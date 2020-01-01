Рада не сможет обратиться в Кабмин по вопросу защиты белорусов

Также этим вопросом не будет заниматься Государственная миграционная служба.

Кабмин и миграционная служба не будут заниматься вопросами белорусских беженцев depositphotos.com

Верховной Раде предложено отклонить проект постановления №4143. Тем самым ей отказано в возможности обращаться в Кабмин и миграционную службу относительно предоставления временной защиты гражданам Беларуси.

Читай также: Беларусь намерены отстранить от участия в “Евровидении”

Об этом стало известно из информации управления аппарата ВР.

Соответствующее решение утвердил комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Уточняется, что решение было принято в ходе заседания комиссии.

Читай также: ОБСЕ осудила Минск из-за обысков у журналистов

При этом указано, что речь идет о помощи белорусам, которые вынуждены массово искать убежища в Украине. В частности, это касается тех, кто у себя на родине терпит преследования по политическим мотивам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси журналистки польского телеканала получили тюремные сроки.

