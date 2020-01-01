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Рада не сможет обратиться в Кабмин по вопросу защиты белорусов

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Также этим вопросом не будет заниматься Государственная миграционная служба.
Кабмин и миграционная служба не будут заниматься вопросами белорусских беженцев
Кабмин и миграционная служба не будут заниматься вопросами белорусских беженцев
depositphotos.com

Верховной Раде предложено отклонить проект постановления №4143. Тем самым ей отказано в возможности обращаться в Кабмин и миграционную службу относительно предоставления временной защиты гражданам Беларуси.

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Об этом стало известно из информации управления аппарата ВР.

Соответствующее решение утвердил комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Уточняется, что решение было принято в ходе заседания комиссии.

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При этом указано, что речь идет о помощи белорусам, которые вынуждены массово искать убежища в Украине. В частности, это касается тех, кто у себя на родине терпит преследования по политическим мотивам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси журналистки польского телеканала получили тюремные сроки.

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Теги: Беларусь, Верховная Рада, белорус, Кабмин
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