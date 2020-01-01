"Слуга" Кичун стал новым судьей КСУ: Рада проголосовала

Всего было 4 кандидата от разных партий.

“Слуга народа“ Виктор Кичун стал новым судьей КСУ (Конституционного суда Украины). Верховная Рада проголосовала за его назначение на заседании в четверг, 18 февраля.

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Так, парламенту было предложено 4 кандидата от разных партий. Речь идет о Юрии Павленко от “ОПЗЖ“, Руслане Сидоровиче от “Голоса“, Ольге Боднар-Петровской, которую представляла “Батькивщина“, и Викторе Кичуне от фракции “Слуга народа“. Из всех кандидатов депутаты выбрали последнего.

“Если вы меня выберете, то у вас будет еще минимум один поклонник сдерживания Конституционного суда. Я считаю, что мы создали чрезмерную судебную надинституцию, которая сегодня фактически доминирует в стране“, – сказал Кичун, выступая перед Радой.

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Как сообщает “ББС-Украина“, Виктор Кичун является другом представителя президента Владимира Зеленского в КСУ Федора Вениславского. Последний сам заявлял об этом, отмечая, что не видит в дружбе конфликта интересов.

Именно Вениславский рекомендовал Кичуна на должность судьи КСУ “Слуге народа“. Фракция его поддержала.

Ранее сообщалось, что НАБУ раскритиковало законопроект Кабмина о своем статусе.