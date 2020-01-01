Под Киевом во время пожара погиб маленький ребенок

Когда произошел пожар, родителей не было дома, они отошли в магазин.

В Белой Церкви на Киевщине в ночь на 18 февраля загорелся жилой дом на ул. Декабристов.

Читай также: В Одессе горела новостройка, один погибший

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Киевской области.

На место отправилось несколько пожарных расчетов. Огонь тушило 17 человек с привлечением 4 единиц техники.

Когда бойцы спасательной службы разбирали конструкции дома, то нашли тело ребенка 2015 года рождения. Малыш заживо сгорел.

Читай также: В Ровно горело здание облсовета

Соседи говорят, что родители оставили ребенка, чтобы сходить в магазин. Вернулись, увидели, что из окна валит дым. Отец разбил окно, чтобы попасть внутрь.

Но как только кислород начал поступать в дом, огонь вспыхнул сильнее, полностью охватив деревянные конструкции. Спасти ребенка не удалось. Причина возгорания устанавливается.

Пожар разгорелся в Белой Церкви kv.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сожгли авто известному журналисту.

