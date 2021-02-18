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В ООН рассказали, как на Украине отражаются отношения США и ЕС

Комментариев: 2
По словам дипломата, Украине выгодно хорошее взаимодействие между Америкой и Европой.
Сергей Кислица
Сергей Кислица
wikipedia.org/

Украинские национальные интересы зависят в том числе от отношений ЕС и США.

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Об этом заявил делегат в ООН от Украины Сергей Кислица, передает Левый берег.

Важно, чтобы взаимодействие между Америкой и Евросоюзом улучшалось. По словам Кислицы, чем меньше у них разногласий, тем лучше Украине.  

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Дипломат отметил, что при экс-президенте Дональде Трампе американо-европейское сотрудничество стало более напряженным, чем ранее. А Украине часто приходилось чувствовать себя, словно между двух огней.

Для нас отношения между Брюсселем и Вашингтоном – это вопрос климата, медицины, энергобезопасности и разрешения конфликтов. Чем более слаженными являются трансатлантические связи США и ЕС, тем нам лучше и тем хуже России, - считает Кислица.

Напомним, ранее мы писали, что Россия назвала “соучастников“ Киева на Донбассе.

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Теги: ЕС, США, ООН, россия
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Комментариев (2)
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bm9513    18.02.2021, 15:58
Оценка:  -24
bm9513
Служить двум хозяевам одновременно очень тяжело, тем более когда процветающая Украина нах.. никому не нужна.
WTF2wtf    18.02.2021, 16:21
Оценка:  +2
WTF2wtf
Упоротое нацистское быдло оккупантов и военных преступников из раши,
тебе только нахyй скакать ...
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