В ООН рассказали, как на Украине отражаются отношения США и ЕС

По словам дипломата, Украине выгодно хорошее взаимодействие между Америкой и Европой.

Украинские национальные интересы зависят в том числе от отношений ЕС и США.

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Об этом заявил делегат в ООН от Украины Сергей Кислица, передает Левый берег.

Важно, чтобы взаимодействие между Америкой и Евросоюзом улучшалось. По словам Кислицы, чем меньше у них разногласий, тем лучше Украине.

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Дипломат отметил, что при экс-президенте Дональде Трампе американо-европейское сотрудничество стало более напряженным, чем ранее. А Украине часто приходилось чувствовать себя, словно между двух огней.

Для нас отношения между Брюсселем и Вашингтоном – это вопрос климата, медицины, энергобезопасности и разрешения конфликтов. Чем более слаженными являются трансатлантические связи США и ЕС, тем нам лучше и тем хуже России, - считает Кислица.

Напомним, ранее мы писали, что Россия назвала “соучастников“ Киева на Донбассе.

