В Херсоне маршрутчик бесплатно возит отличников

Водитель говорит, что таким способом мотивирует школьников хорошо учиться.

В херсонской маршрутке №33 работает водитель, который возвращает некоторым детям деньги за проезд.

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Об этом рассказали местные жители в Facebook-группе Транспорт Херсона. Также там показали фото водителя.

Уточняется, что сотрудник общественного транспорта возит бесплатно школьников, которые учатся “на отлично”. Для того, чтобы получить такой бонус, дети должны показать водителю дневник. Он проверяет – если там только сплошные 10, 11 и 12-ки, денег не берет.

Говорит, что таким способом поощряет школьников и повышает их успеваемость, - сказано в публикации.

Пользователи сети восхищаются задумкой водителя. Пишут, что у него доброе сердце, а детям, которых он возит, повезло.

Напомним, ранее мы писали, что “светофорный“ карантин вернулся и рассказывали, как работают школы и вузы.

