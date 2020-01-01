Грозит пожизненное: СБУ объявила подозрение замглавы Минобороны РФ

Военного обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

СБУ объявила подозрение заместителю главы Минобороны РФ Андрею Картаполову. Его обвиняют совершении преступлений при захвате Дебальцево и событий у Иловайска. Подробности передает пресс-служба СБУ и ОГП.

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Так, считается, что в период января-февраля 2015 года Картаполов, занимая должность руководителя Главного оперативного управления – замначальника Генштаба ВС РФ, планировал и координировал действия вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных сил для захвата Дебальцево с ближайшими населенными пунктами.

Российского военного подозревают в “ведении агрессивной войны“, “нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством“, а также в “посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенности Украины“.

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Также правоохранителями было установлено, что Картаполов совершал свои действия, будучи в сговоре с другими чиновниками из ВС России.

В августе 2014 года нынешний замглавы Минобороны РФ вместе с другими лицами из командования принимал участие в организации убийства украинских солдат под Иловайском. Картаполов также обеспечивал планирование и управлял российскими военными во время их вторжения в Украину, обеспечивал вооруженную оккупацию ОРДЛО, говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, обвиняемому грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что Кравчук рассказал, почему не ушел из эфира с Пушилиным.