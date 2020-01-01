Полиция расследует четыре случая причинения физических и психологических страданий детям-пациентам.

Стоматолог в Ровно получила подозрение в избиении детей

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Стоматолог в Ровно получила подозрение в избиении детей

Правоохранители вручили подозрение стоматологу в Ровно. Как информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора, медработнику вменяют нанесение умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам.

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Как предварительно выяснили следователи, врач применяла насилие в отношении малолетних детей, причиняя им физическую боль и психологические страдания, а также вызывая у них страх и эмоциональную неуверенность.

К настоящему моменту правоохранителям известно о троих детях, пострадавших летом 2020 года, а также еще об одном случаев, имевшем место в феврале 2021 года.

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Врач, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, при лечении зубов причинила ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах, - комментируют последний случай в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что правоохранителям не удалось разыскать фигурантку ни по месту жительства, ни по месту работы. Поэтому, сообщение о подозрении вручили отцу женщины, как близкому родственнику, что допускается законом.

Стоматологу инкриминируют ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 126 УК Украины. Максимальное наказание – исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, в Ровно стоматолог била и дергала пациентов-детей. Шокирующее поведение врача уже расследует полиция.