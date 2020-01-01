Под Одессой иностранец наехал на двух полицейских

Уголовное производство открыли по трем статьям УК Украины.

В Одесской области задержали 37-летнего вооруженного иностранца, наехавшего на автомобиле Mercedes-Benz на двух полицейских, которые пытались его задержать. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции Одесской области.

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Вчера в полицию поступила информация о неизвестных, которые якобы пытаются мошенническим путем проникнуть в дома пенсионеров в селе Новые Беляры. На место происшествия отправили полицейских.

Водитель Mercedes-Benz, увидев правоохранителей, попытался скрыться, при этом наехал на двух из них. Его задержали в селе Фонтанка. В машине нашли пистолет Zoraki с патронами, телескопическую дубинку, кастет, нож, амфетамин.

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Следователи по данному факту открыли уголовное производство по трем статьям УК Украины. Фигуранта проверяют на причастность к другим преступлениям. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в центре Одессы полицейский автомобиль сбил 62-летнюю женщину, которая шла по тротуару. От госпитализации она отказалась.