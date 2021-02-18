Зеленский: "Мы - первая страна в мире с цифровыми паспортами"

Президент отметил важность цифровой трансформации государства.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку цифровой трансформации Украины и выразил радость по поводу успехов правительства в создании четкой стратегии диджитализации на ближайшие три года. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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“Мы - первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощения процедур, и за ней – будущее“, - считает Владимир Зеленский.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине будет запущено 94 проекта, направленных на диджитализацию образования, медицины, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и других сфер.

Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях – от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира, - заявил Федоров.

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Среди проектов, которые планируется реализовать в сфере цифровой трансформации за три следующие года – э-нотариат, э-имущество, э-градостроительство, э-школа, э-соцзащита, э-миграция, э-больница, э-разрешение и т.д.

Для контроля со стороны общества Министерство цифровой трансформации намерено создать публичный каталог с информацией по каждому проекту.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о 7-й годовщине Майдана. Он считает, что в тот момент история Украины начала переписываться пулями.