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Зеленский: "Мы - первая страна в мире с цифровыми паспортами"

Комментариев: 12
Президент отметил важность цифровой трансформации государства.
Зеленский приветствует диджитализацию
Зеленский приветствует диджитализацию
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку цифровой трансформации Украины и выразил радость по поводу успехов правительства в создании четкой стратегии диджитализации на ближайшие три года. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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“Мы - первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощения процедур, и за ней – будущее“, - считает Владимир Зеленский.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине будет запущено 94 проекта, направленных на диджитализацию образования, медицины, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и других сфер.

Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях – от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира, - заявил Федоров.

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Среди проектов, которые планируется реализовать в сфере цифровой трансформации за три следующие года – э-нотариат, э-имущество, э-градостроительство, э-школа, э-соцзащита, э-миграция, э-больница, э-разрешение и т.д.

Для контроля со стороны общества Министерство цифровой трансформации намерено создать публичный каталог с информацией по каждому проекту.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о 7-й годовщине Майдана. Он считает, что в тот момент история Украины начала переписываться пулями.

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Теги: Зеленский, президент, Федоров, Минцифры, диджитализация
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Комментариев (12)
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Lyonya-Space    18.02.2021, 18:06
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Ух, как лаптеносцев снова приплющело...
Чего вам здесь нужно, жертвы аборта?
Херсонець    18.02.2021, 17:45
Оценка:  +2
Херсонець
Ще незабаром опинимося на першому місці найкорумпованіших країн.
igorevich777    18.02.2021, 17:40
Оценка:  -1
igorevich777
И с долбо@бом преЗЕдентом
xapi3mat    18.02.2021, 17:32
Оценка:  +2
xapi3mat
Круто! ясно что в 21 веке все идет в цифру! Украина уже опережает как минимум пол европы по инновациям, всех соседей включая рассисю - это напоминает Ирландию в 70-80, нищую с оторванными териториями но взявшую цель на технологии! -
xapi3mat    18.02.2021, 17:41
Оценка:  +4
xapi3mat
оплата комун-услог по телефону? - про такое пол европы точно никогда не слышало!
Graddfeydd    18.02.2021, 17:28
Оценка:  -1
Graddfeydd
Побрейте Зелю - на фотке он как какой-то начинающий бухарь выглядит...
verbion    18.02.2021, 17:26
Оценка:  -24
verbion
И самая нищая в европе. Что об этом то не говоришь, клоун?
WTF2wtf    18.02.2021, 17:35
Оценка:  +5
WTF2wtf
российские оккупанты опустили захваченный Донбасс намного ниже любого другого региона Украины ... это это же не страна, это просто оккупированный россией регион с миллионами населения и путинское быдло тупо прикалывается с этого
ВосставшийИзБана    18.02.2021, 17:14
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Может первая страна с цифровым рабством? Что нам с этих электронных паспортов? Пенсия выросла? Может Москва Крым вернула? Какой нам смысл во всем этом?
LERMI_    18.02.2021, 17:04
Оценка:  +3
LERMI_
А ще перша країна де президентом обрали клоуна, хоча дякуємо за те що хоть не кгбшника-педофіла!
ura_docent    18.02.2021, 16:58
Оценка:  +2
ura_docent
Мы - первая страна в мире с цифровыми паспортами??? Я стесняюсь спросить в презедента но спрошу есть ли в Украине защита от цифровых ЗЛОДІЇВ??
xapi3mat    18.02.2021, 17:32
Оценка:  +3
xapi3mat
Круто! ясно что в 21 веке все идет в цифру! Украина уже опережает как минимум пол европы по инновациям, всех соседей включая рассисю - это напоминает Ирландию в 70-80, нищую с оторванными териториями но взявшую цель на технологии!
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