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Возвращение Крыма силой не рассматривается – представитель Зеленского

Комментариев: 1
Украина намерена освобождать полуостров исключительно мирными методами, заявляют власти.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/GeneralStaff.ua

Украина не собирается военным путем освобождать Крым, равно как и не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с полуостровом до момента его деоккупации. Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной республике Крым.

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В Представительстве отметили, что в последнее время пропагандистские медиа в Крыму распространяют “заведомо ложную информацию с целью разжигания вражды и манипулирования сознанием жителей“ полуострова. В этой связи ведомство решило сделать официальное заявление.

“Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма. Ведущими инструментами на пути деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию“, - говорится в заявлении.

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Также в Представительстве сообщают, что Украина намерена развивать и улучшать железнодорожное сообщение в районах, прилегающих к административной границе Крыма. Делается это “исключительно с целью реинтеграции жителей ВОТ и улучшения условий пересечения административной границы“. Но непосредственно в Крым поезда с материковой части Украины ходить не будут, пока полуостров под контролем оккупантов.

Напомним, Украина достроит дамбу, чтобы вода не попала оккупантам в Крым. Речь идет про Северо-Крымский канал.

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Теги: Крым, Россия, поезд
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Комментариев (1)
popnterrt    18.02.2021, 17:43
Оценка:  -21
popnterrt
Не рассматривается,а зря.Сколько можно пысаться!Пропаганда нам ежедневно кукарекает о войне с Россией.Но в Крым мы сунуться боимся,потому что там российская армия.С кем мы тогда воюем на Донбассе на самом деле?
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