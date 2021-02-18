В детсаде Тернополя вспышка кишечной инфекции: Заболели 11 малышей

Все дети посещают младшую группу.

В четверг, 18 февраля, в одном из детских садов Тернополя была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Заболели 11 малышей. Подробности передает местный областной лабораторный центр и пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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Известно, что все дети пострадали от острой кишечной инфекции, которая была вызвана ротавирусом. Малыши являются воспитанниками одной младшей группы.

Сотрудники лабораторного центра заявили, что они проводят эпидемиологическое расследование с целью ликвидации вспышки болезни, а также выявления ее источников.

“…организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция“, – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 украинские школы начали переводить на “дистанционку“.