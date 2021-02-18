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В детсаде Тернополя вспышка кишечной инфекции: Заболели 11 малышей

Комментариев: 1
Все дети посещают младшую группу.
В детсаде Тернополя вспышка кишечной инфекции: Заболели 11 малышей
В детсаде Тернополя вспышка кишечной инфекции: Заболели 11 малышей
Госпродпотребслужба

В четверг, 18 февраля, в одном из детских садов Тернополя была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Заболели 11 малышей. Подробности передает местный областной лабораторный центр и пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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Известно, что все дети пострадали от острой кишечной инфекции, которая была вызвана ротавирусом. Малыши являются воспитанниками одной младшей группы.

Сотрудники лабораторного центра заявили, что они проводят эпидемиологическое расследование с целью ликвидации вспышки болезни, а также выявления ее источников.

“…организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция“, – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 украинские школы начали переводить на “дистанционку“.

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Теги: Тернополь, детский сад, кишечная палочка, инфекция, дети, ребенок
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    18.02.2021, 18:03
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Точно в детсадУ?
Где же вас таких находят, на кухонных сборищах?
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