Юридическая коллизия: Зеленский наложил вето на важный закон

Президент просит Раду срочно исправить свои промахи в очень важном законе.

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой безотлагательно исправить юридическую коллизию, возникшую после принятия закона о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что принятый нардепами документ содержит юридическую коллизию в одном из своих положений. В утвержденном тексте говорится, что закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Как отметили в ОП, эта формулировка не соответствует Конституции Украины, поскольку закон в таком случае вступает в силу до того, как состоится его официальное опубликование.

В этой связи Министерство юстиции выступило с предложением наложить на закон техническое вето. Владимир Зеленский выразил обеспокоенность возникшей коллизией, поскольку закон в целом он считает чрезвычайно важным.

Я крайне обеспокоен тем, что закон требует технического вето, иначе он может быть отменен из-за того, что противоречит конституционным нормам. Мы этого не допустим – люди с инвалидностью обязательно будут иметь защиту, закрепленную законом Украины, - заявил президент.

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Таким образом, закон возвращается в Верховную Раду для срочной доработки.

Напомним, Зеленский создал Консультативный совет. Новый орган при президенте займется реформированием среднего образования.