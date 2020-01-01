СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков

Он причастен к разведывательно-диверсионным акциям.

Служба безопасности Украины заочно сообщила командиру взвода террористической организации “ЛНР“ подозрение в посягательстве на основы государственной безопасности. Об этом в Facebook проинформировало Управление СБУ в Черкасской области.

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По данным досудебного следствия, подозреваемый, житель Луганской области, в 2014 году вступил в террористическую организацию “ЛНР“. Вскоре он возглавил так называемый “мотострелковый взвод“ в составе “2-го корпуса народной милиции ЛНР“.

Установлено, что боевик причастен к разведывательно-диверсионным акциям против ВСУ. Он также отдавал приказы обстреливать позиции украинских военнослужащих.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Следствие продолжается.

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Ранее мы сообщили, что в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. На подконтрольную Украине территорию он прибыл для выполнения разведывательных задач.