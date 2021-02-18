На территории страны будет установлено единое киевское время.

В Украине могут отменить перевод часов: Комитет Рады одобрил закон Pixabay

В Украине могут отменить перевод часов на зимнее-летнее время. Комитет Верховной Рады одобрил соответствующий закон и рекомендовал депутатам принять его. Подробности указаны на сайте парламента.

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В сообщении указывается, что речь идет о законопроекте №4201. Согласно документу, в стране будет установлено единое время, соответствующее часовому поясу UTC (UA) +2.

“Наша задача – установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения“, – объяснил автор закона Руслан Стефанчук.

Депутат отметил, что перевод часов на зимнее и летнее время негативно сказывается на человеческих биоритмах. Кроме того, мера не несет экономической выгоды.

Стефанчук также заявил, что закон могут еще изменить таким образом, чтобы некоторые территориальные общины могли изменять региональное рабочее время.

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Депутат напоминает, что Луганская, а также частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области, находятся в другом часовом поясе. Между ними временная разница составляет 1 час 8 минут.

Стоит отметить, что 28 марта Украина перейдет на летнее время. Часы переводят на час вперед.

Ранее сообщалось, что Рада назначила нового судью КСУ.