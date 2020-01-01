Скандал с почтовыми марками о ВСУ: Укрпочта уступила Генштабу

После скандала "Укрпочта" решила последовать совету военного командования.

“Укрпочта“ презентует почтовые марки, посвященные Сухопутным войскам ВСУ, на три недели позже первоначальной даты. О таком решении на своей странице в Фейсбук сообщил глава “Укрпочты“ Игорь Смелянский.

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Он рассказал, что первоначальное решение презентовать марки 23 февраля, которое вызвало недовольство Генштаба ВСУ, было троллингом, который поняли не все.

“Это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал что запуск в любую другую дату будет незамеченным. Эксперимент удался на 100%. Троллинг, к сожалению, поняли не все“, - написал Смелянский.

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По словам директора “Укрпочты“, мнение украинцев касательно того, насколько уместен подобный тролинг, разделились. В этой связи по договоренности с представителями Генштаба, презентацию марок было решено всё же перенести с 23 февраля на 14 марта – День добровольца.

Напомним, ранее сообщалось, что “Укрпочта“ выпустит марки с ВСУ. Но военное командование возмутилось решением почтовой службы.