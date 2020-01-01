Командование закупало для ВСУ непригодные аппараты ИВЛ: Открыто дело
ГБР разоблачило должностных лиц командования Медицинских сил, которые закупали для ВСУ непригодные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они не соответствовали требованиям тендерной документации. Подробности передает пресс-служба ГБР.
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По данным правоохранителей, лица совершали закупки аппаратов в мае 2020 года. На медицинскую технику, которая не соответствовала требованиям, была потрачена сумма в 11 млн грн.
“…комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требования тендерной документации, что делает невозможным использование купленных медицинских изделий по прямому предназначению“, – говорится в сообщении.
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Во вторник, 16 февраля, следователи провели ряд обысков на местах работы и жительства обвиняемых чиновников ВСУ. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы и электронные носители информации, которые указывают на вину фигурантов дела, рассказали в ГБР.
Досудебное расследование продолжается. Ведомство проводит следственные и процессуальные действия.
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