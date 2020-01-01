Командование закупало для ВСУ непригодные аппараты ИВЛ: Открыто дело

Было потрачено 11 млн грн.

ГБР разоблачило должностных лиц командования Медицинских сил, которые закупали для ВСУ непригодные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они не соответствовали требованиям тендерной документации. Подробности передает пресс-служба ГБР.

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По данным правоохранителей, лица совершали закупки аппаратов в мае 2020 года. На медицинскую технику, которая не соответствовала требованиям, была потрачена сумма в 11 млн грн.

“…комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требования тендерной документации, что делает невозможным использование купленных медицинских изделий по прямому предназначению“, – говорится в сообщении.

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Во вторник, 16 февраля, следователи провели ряд обысков на местах работы и жительства обвиняемых чиновников ВСУ. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, документы и электронные носители информации, которые указывают на вину фигурантов дела, рассказали в ГБР.

Фото с обысков ГБР

Досудебное расследование продолжается. Ведомство проводит следственные и процессуальные действия.

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