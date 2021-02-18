Хакеры обрушили сайт СБУ мощной DDOS-атакой

В СБУ считают, что это признак их хорошей работы.

Официальный сайт Службы безопасности Украины подвергся массированной DDOS-атаке, из-за чего наблюдаются значительные затруднения в его работе. Об этом пишет “Украинская правда“ со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Артема Дегтяренко.

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“Очевидно, что она (DDOS-атака – ред.) связана с последними активными действиями Службы по защите национальных интересов и противодействия Российской Федерации, которая ведет гибридную войну против Украины, в том числе и в информационном пространстве“, - заявил Дегтяренко.

В настоящее время кибер-специалисты СБУ предпринимают меры с тем, чтобы восстановить нормальную работу сайта в ближайшее время. А пока всю важную информацию пресс-центр ведомства публикуют на своей странице в Фейсбук и Телеграм.

Сайт СБУ временно недоступен скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разоблачили крупнейшую международную группу хакеров. У компаний из Европы и США требовали деньги за неразглашение украденных данных.