Враг применял гранатометы, пулеметы и снайперское оружие.

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и получили ответ ООС / Facebook

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ. Солдаты отвечали на действия врага огнем. О ситуации в регионе сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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По имеющей информации, враг обстрелял украинские позиции неподалеку от населенного пункта Пивденное. Там боевики применяли крупнокалиберный пулемет.

Также нарушение режима тишины было зафиксировано неподалеку от Шумов. Там велся прицельный огонь из снайперского и стрелкового оружия. Враг применял и ручной противотанковый гранатомет, говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что украинские воины реагировали на обстрелы боевиков ответным огнем. Боевых потерь среди защитников нет, ситуация в регионе ООС остается контролируемой.

По факту нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков Украина уже обратилась в ОБСЕ, отметили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что ГБР выявило чиновников, которые закупали непригодные аппараты ИВЛ для ВСУ.