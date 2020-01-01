Злоумышленники стреляли по окнам, когда в квартире находился блогер и его жена. Мужчина критикует власть и правоохранителей.

В Кривом Роге в ночь на 18 февраля обстреляли квартиру активиста и блогера Алексея Таймурзина. Было пять выстрелов. Он и супруга не пострадали, сообщил в Facebook адвокат Константин Бильцан.

"Этой ночью блогеру и общественному деятелю Алексею Таймурзину обстреляли квартиру в Саксаганском районе Кривого Рога. Злоумышленники совершили пять выстрелов, на месте была найдена одна гильза. Жертвы нападения - Таймурзин и его супруга чудом остались живы", - написал Бильцан.

Адвокат добавил, что в прошлом году на автомобиль блогера было установлено устройство, которое отслеживало его передвижения. Таймурзин обратился в полицию. Было открыто уголовное производство, однако злоумышленники не были найдены.

По словам Бильцана, блогер неоднократно публикует материалы с критикой власть имущих, а также "высокопоставленных полицейских, прокуроров и СБУшников".

Cмотрите фотогалерею: Квартиру блогера в Кривом Роге обстреляли неизвестные

Напомним, СБУ объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию.

Ранее сообщалось, что российскую блогершу не впустили в Украину. Ранее она нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.



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