Квартиру блогера в Кривом Роге обстреляли неизвестные
В Кривом Роге в ночь на 18 февраля обстреляли квартиру активиста и блогера Алексея Таймурзина. Было пять выстрелов. Он и супруга не пострадали, сообщил в Facebook адвокат Константин Бильцан.
"Этой ночью блогеру и общественному деятелю Алексею Таймурзину обстреляли квартиру в Саксаганском районе Кривого Рога. Злоумышленники совершили пять выстрелов, на месте была найдена одна гильза. Жертвы нападения - Таймурзин и его супруга чудом остались живы", - написал Бильцан.
Адвокат добавил, что в прошлом году на автомобиль блогера было установлено устройство, которое отслеживало его передвижения. Таймурзин обратился в полицию. Было открыто уголовное производство, однако злоумышленники не были найдены.
По словам Бильцана, блогер неоднократно публикует материалы с критикой власть имущих, а также "высокопоставленных полицейских, прокуроров и СБУшников".
Cмотрите фотогалерею: Квартиру блогера в Кривом Роге обстреляли неизвестные
Напомним, СБУ объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию.
Ранее сообщалось, что российскую блогершу не впустили в Украину. Ранее она нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.
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