В Херсоне водитель маршрутки возит учеников бесплатно за хорошие оценки

Водитель просит показать школьный дневник с отличными отметками. Таким необычным образом он стимулирует детей грызть гранит науки.

В Херсоне водитель маршрутного автобуса №33 перевозит пассажиров школьного возраста бесплатно, но при условии, что ученик имеет хорошие оценки. Об этом в Facebook сообщила местная жительница Татьяна Близнецова.

"На 33 маршруте появился водитель, который возвращает школьникам деньги за проезд", - написала херсонка в соцсети.

Чтобы прокатиться с ветерком бесплатно, школьнику надо показать дневник с оценками от 10 до 12 балов.

По словам водителя, таким образом он решил повысить успеваемость у учащихся.

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Напомним, в Раду подали законопроект о "новых" маршрутках. Маршрутки должны быть доступны для пассажиров с инвалидностью, а также иметь трекеры и валидаторы.

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