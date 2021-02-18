Зеленский: "Судебная система в Украине – одна из главных проблем"

В Офисе президента обсудили стратегию реформирования судов в Украине.

Судебная система является одной из самых больших проблем в современной Украине. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обсуждения Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Стратегию главе государства презентовали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов совместно с представителями парламента.

Отмечается, что в Стратегии указаны главные направления и приоритеты в совершенствовании законов Украины в сфере судоустройства и правосудия.

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“Судебная система в Украине на сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы“, - заявил президент.

Владимир Зеленский также отметил, что помимо чувства правовой защищенности граждан, не менее важным аспектом является привлечение инвестиций. А для этого, как заявляют международные партнеры, должна состояться судебная реформа.

Кроме того, во время встречи участники обсудили внедрение в Украине суда присяжных.

Этой законодательной инициативой мы, прежде всего, заботимся о справедливости через привлечение людей к правосудию. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к ​​судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно, - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский наложил вето на важный закон из-за юридической коллизии. Президент просит Раду срочно исправить свои промахи в очень важном законе.