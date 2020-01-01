СБУ предотвратила незаконный экспорт красного дерева в ЕС

Силовики предупредили незаконный экспорт за границу красного дерева. Таможенные документы содержали лживую информацию. Открыто уголовное дело.

Сотрудники Службы безопасности Украины не дали вывезти в страны Евросоюза по поддельным документам ценные породы дерева. Автомобиль с грузом на 300 тысяч евро задержали на таможне, сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что частная компания планировала вывезти продукцию в Евросоюз под видом других видов древесины, менее ценных. Для этого в таможенную документацию внесли ложные сведения.

"Авто, загруженное древесиной, задержали во время оформления груза на посту Черкассы-центральный Киевской таможни", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту открыто уголовное производство.

Добавим, что СБУ ликвидировала транснациональную хакерскую группировку.

До этого стало известно, что силовики перекрыли канал поставки продукции из "ЛНР".



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