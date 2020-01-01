СБУ предотвратила незаконный экспорт красного дерева в ЕС
Сотрудники Службы безопасности Украины не дали вывезти в страны Евросоюза по поддельным документам ценные породы дерева. Автомобиль с грузом на 300 тысяч евро задержали на таможне, сообщает пресс-служба СБУ.
Было установлено, что частная компания планировала вывезти продукцию в Евросоюз под видом других видов древесины, менее ценных. Для этого в таможенную документацию внесли ложные сведения.
"Авто, загруженное древесиной, задержали во время оформления груза на посту Черкассы-центральный Киевской таможни", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту открыто уголовное производство.
Добавим, что СБУ ликвидировала транснациональную хакерскую группировку.
До этого стало известно, что силовики перекрыли канал поставки продукции из "ЛНР".
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