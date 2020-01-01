Зеленский похвалил принятие закона о "евробляхах"

Пока документ прошел только первое чтение в Раде.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал решение Верховной Радой принять в первом чтении поправки к Налоговому и Таможенному кодексам, которыми допускается льготное таможенное оформление так называемых “евроблях“ – автомобилей с европейской регистрацией.

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Как сообщает президентская пресс-служба, глава государства ранее неоднократно призывал депутатский корпус на законодательном уровне решить проблему автомобильного импорта из Европы.

“Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой – защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное – позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения“, - отметил президент.

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Взятые за основу законопроекты предусматривают возможность льготной “растаможки“ машин, попавших в Украину до начала текущего года. У владельцев будет полгода с момента вступления закона в силу на то, чтобы оформить свои машины с уплатой максимум 1 тысяч евро пошлины.

Закон будет распространяться на автомобили не старше 1996 года, отвечающие экологическому стандарту Евро-2 и выше. Ожидается, что законом смогут воспользоваться более 500 тысяч автовладельцев.

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По словам главы общественной организации “Авто Евро Сила“ Олега Ярошевича, данный вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки благодаря вмешательству президента.

Напомним, ранее Зеленский назвал судебную система в Украине одной из главных проблем.