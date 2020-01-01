Рынок земли: 3% украинцев сразу продадут свой пай

Собственный земельный пай есть у 23,5% граждан Украины. 26% опрошенных заявили, что хотели бы приобрести земли сельскохозяйственного назначения.

Более половины опрошенных украинцев, а именно 59%, не собираются продавать собственные земельные паи, если им предложат такую сделку после открытия рынка земли в стране. При этом 3% респондентов продадут пай, не раздумывая. Об этом говорят данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), пишет Интерфакс.

22% украинцев в случае поступления предложения о продаже задумаются, но торопиться не будут, а 10% опрошенных заявили, что намерены торговаться.

Жители центральной Украины чаще других выразили желание свой пай продавать в любом случае. А опрошенные украинцы из областных центров и Киева заявили, что о продаже будут думать, но торопиться при этом не намерены.

Во время исследования выяснилось, что собственный пай имеют 23,5% граждан Украины, еще 12,5% - имеют пай в семье, а у 66% опрошенных паев нет. Чаще всего земельные паи имели респонденты, проживающие в селах.

26% опрошенных украинцев заявили, что хотели бы приобрести земли сельскохозяйственного назначения, если будет такая возможность, а 68% такого желания не высказали. Чаще всего собственные паи хотели приобрести респонденты от 25 до 34 лет из центральных и южных регионов.

На вопрос "Изменит ли запуск рынка земли в Украине ставки на аренду паев?" половина опрошенных ответили положительно. При этом 51% опрошенных заявили, что они уверены, что цена ставки аренды существенно возрастет. 26% украинцев отметили, что ставка аренды вырастет, но не существенно. 23% заявили, что ставки на аренду паев в Украине не вырастут, 27% не смогли ответить на вопрос.

Большинство респондентов (78%) не смогли указать, какую именно цену за один гектар земли они считают справедливой.

Социологическое исследование проводилось с 27 января по 5 февраля 2021 года Украинским институтом будущего при содействии Нью имидж маркетинг групп. Опрос проводился среди 2400 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных территорий АРК и ОРДЛО), которые были опрошены методом face-to-face. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли 28 апреля 2020 года. До этого Верховная Рада 31 марта разрешила продавать землю.

Также сообщалось, что названа стоимость гектара земли после открытия рынка.

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