Рада готовится отменить переход на летнее время

Парламентский комитет одобрил законопроект, который предусматривает отказ от сезонного времени.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту принять за основу законопроект Об исчислении времени в Украине, который предусматривает отказ от сезонного перевода часов. Об этом сообщил автор законопроекта, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, сообщает в четверг, 18 февраля, пресс-служба Рады.

Стефанчук отметил, что в Евросоюзе уже не первый год идут дискуссии об отмене ежегодного перехода на зимнее и летнее время, и Европарламент уже поддержал это решение. Кроме того, 95% территории Украины находятся в пределах одного часового пояса - UTC. Только Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области находятся в других поясах. Разница во времени между восточной и западной точкой составляет 68 минут.

Стефанчук добавил, что после оккупации украинских территорий Россия ввела на них московское время. Этот законопроект на законодательном уровне закрепит киевское время на всей территории Украины.

Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года.

Европейская комиссия в сентябре 2018 года предложила отказаться от перевода часов после того, как опрос в странах Евросоюза показал, что 84% респондентов выступают за отмену этой сезонной практики

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet