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Рада готовится отменить переход на летнее время

Комментариев: 1
Парламентский комитет одобрил законопроект, который предусматривает отказ от сезонного времени.
Парламент рассмотрит законопроект об отказе от сезонного перевода часов
Парламент рассмотрит законопроект об отказе от сезонного перевода часов
dw.de

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту принять за основу законопроект Об исчислении времени в Украине, который предусматривает отказ от сезонного перевода часов. Об этом сообщил автор законопроекта, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, сообщает в четверг, 18 февраля, пресс-служба Рады.

Стефанчук отметил, что в Евросоюзе уже не первый год идут дискуссии об отмене ежегодного перехода на зимнее и летнее время, и Европарламент уже поддержал это решение. Кроме того, 95% территории Украины находятся в пределах одного часового пояса - UTC. Только Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области находятся в других поясах. Разница во времени между восточной и западной точкой составляет 68 минут.

Стефанчук добавил, что после оккупации украинских территорий Россия ввела на них московское время. Этот законопроект на законодательном уровне закрепит киевское время на всей территории Украины.

Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года. 
 
Европейская комиссия в сентябре 2018 года предложила отказаться от перевода часов после того, как опрос в странах Евросоюза показал, что 84% респондентов выступают за отмену этой сезонной практики

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Теги: законопроект, летнее время, переход на зимнее время, Перевод часов, Руслан Стефанчук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Евроскептик    18.02.2021, 20:48
Оценка:  -2
Евроскептик
Если оставят зимнее время,летом уже в 21 будет темно...Зимнее время подходит только для западной Украины.
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