Ситуация снова критическая. Коронавирус в Украине

В Черновицкой области новые рекорды по госпитализации коронавирусных больных, в Ивано-Франковской - развернут первый в стране мобильный госпиталь.

В Украине новый всплеск заболеваний коронавирусом. За сутки 17 февраля в Украине диагностировали 6 237 новых случаев коронавирусной болезни, госпитализировали 2 222 больных, умерли 163 пациента, выздоровели 5 225 человек.

Критическая ситуация сложилась в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Медики прогнозируют новую волну коронавируса в стране, а вакцинация все никак не начнется.

Корреспондент.net разбирался в коронавирусной ситуации в стране.

Лидеры антирейтинга

Ежедневно в Черновицкой области госпитализируют по 100 человек, больных COVID-19 - такая ситуация в области сложилась впервые за год, пока длится эпидемия.

"У нас в области сложилась очень угрожающая ситуация. Вы видите, что ежедневно количество человек - людей, которым диагностируют коронавирусну болезнь - оно у нас уже четыре сотни. Такого еще не было за весь год противодействия коронавирусу в нашей области, чтобы ежедневно более 100 человек вынуждены были быть госпитализированы", - заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По словам Осачука, такой нагрузки на медсистему еще никогда не было. Если раньше в области было занято более 50% от 900 коек, предназначенных для больных коронавирусом, то теперь занято 50% от 1700 коек, предназначенных для больных COVID-19.

Городские больницы Черновцов уже переполнены, теперь больных планируют принимать в центральных районных больницах.

Не лучше ситуация и в соседней Ивано-Франковской области. Регион – лидер по суточному приросту больных коронавирусом. Загруженность коек в некоторых больницах области достигает 100%. Ежедневно туда доставляют 80-120 пациентов. В частности, Яремчанская, Солотвинская и Косовская больницы работают "на пределе собственных возможностей".

В Ивано-Франковской области даже впервые во всей стране решили развернуть мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Также в области решили запретить массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, работу заведений общественного питания.

Вспомнили про Буковель

Наконец-то ограничения решили распространить и на горолыжный курорт Буковель. С 22 по 28 февраля на территории курорта закроют заведения общественного питания.

За соблюдением карантинного режима в Буковеле обещают следить дополнительные группы специалистов, которые ежедневно будут проверять заведения общественного питания на территории горнолыжного курорта.

В Госпродпротребслужбе добавили - если люди проживают в гостинице и завтрак входит в стоимость проживания, это не будет считаться нарушением. Обед и ужин должны доставлять в гостиничный номер или продавать на вынос.

Новый карантин

Согласно постановлению Кабмина, в Украине снова вводятся цветные карантинные зоны, причем с 24 февраля вся Украина окажется в желтой зоне. При этом в Ивано-Франковской области будут действовать ограничения красного уровня.

Ограничения в желтой зоне установлены следующие:

- в общественных зданиях и сооружениях запрещено находиться без надетых защитных масок;

- на улице запрещено находиться без удостоверяющих личность документов;

- запрещено самостоятельно покидать места изоляции или обсервации;

- иностранцам или лицам без гражданства запрещено пересекать границу без страхового полиса;

- культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и другие мероприятия, в том числе с размещением стоя, можно проводить при условии заполнености помещения не больше, чем на 50% или наличия четырех квадратных метров площади на каждого человека на открытом воздухе;

- зрители на профессиональные спортивные матчи допускаются только в таком количестве, чтобы помещение или трибуны стадиона были заполнены не больше, чем на 50% (зрителей разрешили допускать на спортивные матчи с 18 февраля).

- в кинотеатрах и других заведениях культуры размещение должно быть в шахматном порядке с заполненостью зала не больше, чем на 50%;

- число пассажиров в транспорте ограничивается числом мест для сидения;

- дискотеки, праздничные мероприятия в ресторанах и кафе и работа ночных клубов запрещены;

- заведениям общественного питания запрещено работать с 24:00 до 7:00;

- в ресторанах и кафе разрешено размещать не больше, чем по четыре человека за одним столом, расстояние между столами должно быть не меньше, чем два метра;

- учреждения образования запрещено посещать, если больше 50% персонала или учеников находятся на самоизоляции;

- запрещены массовые мероприятия со зрителями в школах и университетах;

- запрещены плановые госпитализации, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня и проведения других неотложных и срочных госпитализаций;

- в спортивных и фитнес-клубах число посетителей ограничено из расчета, что на каждого человека должно приходиться 10 квадратных метров;

В красной зоне:

- заведения общественного питания смогут работать только на вынос или в режиме адресной доставки;

- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений будет запрещена;

- посещение образовательных учреждений, кроме детских садов и 1-4 классов школ будет запрещено;

- непродовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны, фитнес-центры будут закрыты;

- спортивные матчи можно будет проводить только без зрителей.

А что с вакцинами?

Минздрав обещал начать вакцинацию в Украине 15 февраля, но этого не произошло.

Теперь в правительстве жалуются на бюрократические проволочки производителей вакцин.

"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что власть со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной. Но "проблема у всех одинаковая – это смещение сроков поставок вакцин".

Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca до конца недели будет уже в Украине.

“До конца недели они (вакцины) должны быть уже в Украине. Там вопросы логистики, отгрузки уже непосредственно из Индии, фрахт самолета и остальные", - заявил Степанов.

Министр говорит, что именно из-за бюрократических процедур в инициативе COVAX, согласно которой Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, первые прививки не были сделаны 15 февраля. Степанов ожидает, что вакцина Pfizer будет в Украине до конца февраля.

Что будет дальше

Врач-инфекционист Виктор Петров считает, что Украину ждет еще не одна волна эпидемии коронавируса. Новый всплеск начнется уже весной и ударит в первую очередь по молодежи.

«Скорее всего в марте, до начала весны, у нас опять будет рост числа инфицированных. Это будет связано с той волной, которая больше захватит молодых людей. От мутаций будет зависеть, насколько тяжело будут болеть люди. Те страны, которые прививаются, имеют огромное преимущество, поскольку они защищают свои группы риска», — отметил медик.

Он объяснил, что новая волна ударит по молодежи, потому что «более активными людьми как в профессиональном плане, так и в плане коммуникаций, контактов является молодежь».

«Мы будем видеть, как мир потихоньку возвращается к привычной жизни. Но Украина отстает в вакцинации, отстает в средствах профилактики коронавирусной инфекции, у нас, скорее всего, будет несколько волн. Это связано с коллективным иммунитетом, который будет формироваться постепенно. То есть у нас будет несколько волн заболеваемости, и в конце 2021 — в начале 2022 года, скорее всего, сможем говорить об окончании активной фазы коронавирусного кризиса.Но при одном условии — если не возникнет такой мутации, к которой мы не готовы или которую не предвидим», — добавил инфекционист.