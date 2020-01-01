Во Львове завалилась крыша склада, под завалами оказались семь человек

Произошло разрушение металопрофильного навеса над рампой. Прибывшие спасатели освободили людей.

Во Львове спасатели из-под завалов освободили семь человек скриншот

На одном из складов Львова завалилась крыша, внутри оказались заблокированными семь человек. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает ГСЧС.

Отмечается, что прибывшие по вызову спасатели высвободили сотрудников.

"18 февраля в 16:20 в г. Львове по улице Полевая 57-б в одноэтажном складском здании размером 120*30 м произошло частичное разрушение металопрофильного навеса над рампой, площадью около 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 16:50, подразделениями ГСЧС высвобождены семь человек, которые были заблокированы в помещении.

Напомним, несколькими днями ранее во Львове обрушилось здание. Прибывшие на место спасатели обнаружили под завалами погибшего мужчину.

Также сообщалось, что во Львове под тяжестью снега рухнула крыша магазина Гора на улице Луганской. В помещении на тот момент находилась сотрудница магазина, но она не пострадала.

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