Порошенко стал официальным собственником Прямого

Лидер Европейской солидарности заявил, что стал официальным собственником телеканала, чтобы не дать Зеленскому его закрыть.

Пятый президент Украины Петр Порошенко стал официальным собственником телеканала Прямой, купив его у бывшего главы КГГА Владимира Макеенко. Об этом Порошенко заявил в четверг, 18 февраля, в эфире телеканала Прямой.

По словам Порошенко, он имеет информацию, что завтра, 19 февраля на заседании СНБО планируют закрыть канал Прямой, а если его собственником будет он, это сделать будет сложнее.

"Я имею возможность вам сообщить. Утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите телеканала ("Прямой" - ред.). Сказал, что единственная его вина в том, что он несколько лет прилагал усилия для того, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе - это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала.

Несколько часов назад в госреестре изменился конечный бенефициарный владелец телеканала Прямой. Им является Прайм Эссетс Кэпитал, структура, которая на 100% принадлежит Петру Порошенко.

Напомним, несколькими неделями ранее Зеленский ввел санкции в отношении народного депутата Тараса Козака, а также на ряд принадлежащих ему телеканалов сроком на пять лет.

Позже глава СНБО Алексей Данилов заявил, что под санкции могут попасть другие каналы.

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