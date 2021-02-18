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Порошенко стал официальным собственником Прямого

Комментариев: 5
Лидер Европейской солидарности заявил, что стал официальным собственником телеканала, чтобы не дать Зеленскому его закрыть.

Пятый президент Украины Петр Порошенко стал официальным собственником телеканала Прямой, купив его у бывшего главы КГГА Владимира Макеенко. Об этом Порошенко  заявил в четверг, 18 февраля, в эфире телеканала Прямой.

По словам Порошенко, он имеет информацию, что завтра, 19 февраля на заседании СНБО планируют закрыть канал Прямой, а если его собственником будет он, это сделать будет сложнее.

"Я имею возможность вам сообщить.  Утром мне позвонил Макеенко.  Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите телеканала ("Прямой" - ред.). Сказал, что единственная его вина в том, что он несколько лет прилагал усилия для того, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал.  Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе - это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала.

Несколько часов назад в госреестре изменился конечный бенефициарный владелец телеканала Прямой. Им является Прайм Эссетс Кэпитал, структура, которая на 100% принадлежит Петру Порошенко.

Напомним, несколькими неделями ранее Зеленский ввел санкции в отношении народного депутата Тараса Козака, а также на ряд принадлежащих ему телеканалов сроком на пять лет.

Позже глава СНБО Алексей Данилов заявил, что под санкции могут попасть другие каналы.

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Теги: СМИ, СНБО, Порошенко, санкции, телеканал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Woodbrother    18.02.2021, 22:45
Оценка:  +1
Woodbrother
Отлично. Стране нужны нормальные патриотические ТВ каналы.
ZE_PO    18.02.2021, 22:35
Оценка:  -25
ZE_PO
Ввести санкції та закрити Пряму інфо-помийку!
Обидві пропаганди однаково мерзенні!
Woodbrother    18.02.2021, 22:44
Оценка:  +3
Woodbrother
У жителя на московии забыли спросить
popnterrt    18.02.2021, 21:55
Оценка:  -24
popnterrt
Прямая кишка и Педя Пидоpoшенко-идеальная комбинация.
Брюква_и_Клюква    18.02.2021, 22:03
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
У тебя на тамбове все человеческие каналы отключены. С чего тебе переживать за то, чего ты не знаешь, Бес? Разве что за порцию доширака?
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