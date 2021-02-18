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Зеленский указал Разумкову на коллизию в законе

Комментариев: 2
Глава государства потребовал, чтобы документ рассмотрели вне очереди. Глава Минюста предложил наложить техническое вето.
Зеленский обратился к Разумкову из-за юридической коллизии
Зеленский обратился к Разумкову из-за юридической коллизии
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду безотлагательно исправить юридическую коллизию, обнаруженную в законе в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью. Он обратился к главе ВР Дмитрию Разумкову.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов и приведении терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью". Президент настаивает, чтобы документ рассмотрели вне очереди.

"Проголосованный документ содержит юридическую коллизию, которая заключается в том, что одно из его положений (о вступлении в силу с 1 января 2021 года) не соответствует Конституции Украины, поскольку предусматривает, что закон вступает в силу до его официальной публикации", - указано в сообщении.

Министерство юстиции предложило наложить на закон техническое вето.

"Я крайне обеспокоен тем, что закон требует технического вето, иначе он может быть отменен из-за того, что противоречит конституционным нормам. Мы этого не допустим - люди с инвалидностью обязательно будут иметь защиту, закрепленную законом Украины", - отметил Зеленский.

Он заявил, что закон будет возвращен в парламент для срочной доработки.

Ранее сообщалось, что в ПДД появятся правила для инвалидных колясок.

Также сообщалось, что в Украине разрешили детям с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет.

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Теги: законы, инвалидность, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    18.02.2021, 22:07
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Борьба двух персонажей из цирка пейсатого Карабаса - Буратины и Пьеро.
popnterrt    18.02.2021, 21:51
Оценка:  -23
popnterrt
Клоун сам является ходячей коллизией.
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