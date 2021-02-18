Зеленский указал Разумкову на коллизию в законе
Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду безотлагательно исправить юридическую коллизию, обнаруженную в законе в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью. Он обратился к главе ВР Дмитрию Разумкову.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов и приведении терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью". Президент настаивает, чтобы документ рассмотрели вне очереди.
"Проголосованный документ содержит юридическую коллизию, которая заключается в том, что одно из его положений (о вступлении в силу с 1 января 2021 года) не соответствует Конституции Украины, поскольку предусматривает, что закон вступает в силу до его официальной публикации", - указано в сообщении.
Министерство юстиции предложило наложить на закон техническое вето.
"Я крайне обеспокоен тем, что закон требует технического вето, иначе он может быть отменен из-за того, что противоречит конституционным нормам. Мы этого не допустим - люди с инвалидностью обязательно будут иметь защиту, закрепленную законом Украины", - отметил Зеленский.
Он заявил, что закон будет возвращен в парламент для срочной доработки.
Ранее сообщалось, что в ПДД появятся правила для инвалидных колясок.
Также сообщалось, что в Украине разрешили детям с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет.
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