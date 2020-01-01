Почетное консульство Хорватии открылось в Ивано-Франковске

Открытие почетного консульства будет способствовать развитию отношений Украины и Хорватии в области торговли, туризма, науки, культуры. Украинцы также надеются на привлечение инвестиций.

У Хорватии есть еще почетное консульство в Святогорске mfa.gov.ua

В Ивано-Франковске в четверг, 18 февраля, было открыто почетное консульство Хорватии по случаю 29-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Хорватия, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Хорватия всегда решительно поддерживала и поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины, категорически осуждает российскую агрессию против Украины, помогает восстанавливать территориальную целостность и суверенитет нашего государства. Мы высоко это ценим", - заявил во время церемонии заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он добавил, что открытие почетного консульства будет способствовать углублению взаимовыгодных отношений двух стран в сферах торговли, инвестиций, туризма, культуры, образования и науки.

Отметим, что у Хорватии уже есть почетное консульство в городе Святогорск Донецкой области. Туда его перенесли из Донецка.

До этого стало известно, что в Новой Зеландии открылось украинское почетное консульство.

Также Korrespondent.net писал, что Украина открыла почетное консульство на Бали.



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