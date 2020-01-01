В Польше рассказали, на каких условиях будут прививать украинцев

Находящиеся в Польше граждане Украины смогут бесплатно получить вакцину, однако только в том случае, если будут легально находиться в стране.

Иностранцев Польша будет вакцинировать после того, как прививку получат поляки

Украинцы, которые легально находятся в Польше, смогут получить прививку от коронавируса, даже если не имеют медицинской страховки. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает Укринформ со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения Польши на запрос журналистов.

"Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например, у них есть карта временного и постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованным, также будут прививать за счет бюджета страны", - говорится в сообщении.

Однако, прививки для иностранцев планируются на последнем, третьем этапе вакцинации, когда завершится вакцинация взрослого населения-граждан Польши.

По данным Управления по вопросам иностранцев, на январь 2021 карту временного и постоянного пребывания имели около 244 200 украинцев.

Ранее Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине вакцину от коронавируса. Речь идет о 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Также сообщалось, что в Польше 11 человек умерли после вакцинации. Связаны ли смерти с прививкой, будет устанавливать специальная комиссия.

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