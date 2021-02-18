Мендель: Телеканал Прямой закрывать не планировали

Пресс-секретарь главы государства прокомментировала заявление Петра Порошенко о планах СНБО закрыть Прямой.

На запланированном на пятницу заседании Совета нацбезопасности и обороны не собирались вносить телеканал Прямой в список подсанкционных телевещателей. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, сообщает Украинская правда.

По ее словам, решение закрыть каналы 112 Украина, ZIK и NewsOne не было политическим, оно принималось исключительно на защиту государственных интересов.

"Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования из государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины", - объяснила пресс-секретарь.

При этом она подчеркнула, что свободе слова в Украине ничего не угрожает.

Напомним, накануне вечером народный депутат и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что выкупил телеканал Прямой, поскольку, по его данным, власти планируют его закрыть.

Зеленский: Мы закрыли чужие телеканалы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet