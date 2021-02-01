В НБУ подсчитали сокращенных из-за пандемии сотрудников банков

Увольнение персонала в государственных банках произошло из-за закрытия более 800 региональных отделений.

За год пять тысяч сотрудников банков потеряли работу rcsme.ru

Количество сотрудников украинских банков за 2020 год сократилось на пять тысяч - до 128 тысяч человек, - по сравнению с 2019 годом (133 тысячи сотрудников). Об этом говорится в обзоре банковского сектора по состоянию на февраль текущего года, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно документу, наибольшее число персонала в предыдущем году было уволено в банках с иностранным капиталом - 3400 человек. При этом работу в госбанках потеряли 1700 сотрудников, из них 600 - в ПриватБанке.

В то же время численность штатного персонала в коммерческих банках увеличилась на 200 человек.

По данным НБУ, сокращение персонала в государственных банках произошло из-за закрытия более 800 региональных отделений.

Ранее в Нацбанке информировали, что в прошлом году прибыль украинских банков снизилась на 29,2% - до 41,296 миллиарда гривен. При этом самым прибыльным в 2020 году признан ПриватБанк.

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