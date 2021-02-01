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В НБУ подсчитали сокращенных из-за пандемии сотрудников банков

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Увольнение персонала в государственных банках произошло из-за закрытия более 800 региональных отделений.
За год пять тысяч сотрудников банков потеряли работу
За год пять тысяч сотрудников банков потеряли работу
rcsme.ru

Количество сотрудников украинских банков за 2020 год сократилось на пять тысяч - до 128 тысяч человек, - по сравнению с 2019 годом (133 тысячи сотрудников). Об этом говорится в обзоре банковского сектора по состоянию на февраль текущего года, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно документу, наибольшее число персонала в предыдущем году было уволено в банках с иностранным капиталом - 3400 человек. При этом работу в госбанках потеряли 1700 сотрудников, из них 600 - в ПриватБанке.

В то же время численность штатного персонала в коммерческих банках увеличилась на 200 человек.

По данным НБУ, сокращение персонала в государственных банках произошло из-за закрытия более 800 региональных отделений.

Ранее в Нацбанке информировали, что в прошлом году прибыль украинских банков снизилась на 29,2% - до 41,296 миллиарда гривен. При этом самым прибыльным в 2020 году признан ПриватБанк

Названы банки, которые пройдут оценку устойчивости

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Теги: банки, банк, НБУ, Нацбанк, обзор, сокращение
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Источник: korrespondent.net

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