Украина не отступит от Минских соглашений - Резников

Несмотря на юридическую шаткость "Минска", официальный Киев продолжит отстаивать свои позиции на переговорах.

Минские договоренности по урегулированию на Донбассе не являются идеальными, однако Украина не планирует отказываться от них. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 18 февраля.

По его словам, очевидно, что Минские соглашения требуют пересмотра и модернизации.

В то же время украинская сторона не намерена отходить от такого формата переговоров, поскольку это политико-дипломатическое обязательство, которое было взято в 2014 году и продленное в 2015-м, отметил вице-премьер.

При этом Резников подчеркнул, что несмотря на юридическую шаткость "Минска", Украина продолжит отстаивать свои позиции на переговорах.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что пора признать тот факт, что с Россией договориться невозможно, поэтому движения вперед в переговорах нет.

Также об абсолютной невыполнимости, несмотря на небольшой прогресс, Минских соглашений заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet