Украина не отступит от Минских соглашений - Резников
Минские договоренности по урегулированию на Донбассе не являются идеальными, однако Украина не планирует отказываться от них. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 18 февраля.
По его словам, очевидно, что Минские соглашения требуют пересмотра и модернизации.
В то же время украинская сторона не намерена отходить от такого формата переговоров, поскольку это политико-дипломатическое обязательство, которое было взято в 2014 году и продленное в 2015-м, отметил вице-премьер.
При этом Резников подчеркнул, что несмотря на юридическую шаткость "Минска", Украина продолжит отстаивать свои позиции на переговорах.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что пора признать тот факт, что с Россией договориться невозможно, поэтому движения вперед в переговорах нет.
Также об абсолютной невыполнимости, несмотря на небольшой прогресс, Минских соглашений заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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