Степанов улетел в Индию договариваться о вакцине

Основная задача поездки - достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax.

Глава МОЗ Максим Степанов отправился в Индию на переговоры о дополнительных поставках COVID-вакцины в Украину, а также с намерением проконтролировать отправку первой партии препарата. Об этом министр сообщил в ночь с четверга на пятницу, 19 февраля, на своей странице в Facebook.

"Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас", - написал Степанов.

Глава Минздрава уточнил, что основная задача поездки - достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 годах непосредственно с производителем.

Кроме того, Степанов заявил, что из-за важности груза отправку первой партии препарата в Украину проконтролирует на месте.

Напомним, накануне министр здравоохранения объяснил, что кампания по вакцинации от коронавируса в Украине отложена из-за бюрократических процедур в COVAX.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что COVID-вакцинация украинцев еще не началась, поскольку в мире наблюдается дефицит вакцин, и проблема смещения сроков актуальна для всех стран.

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