Главное 18 февраля: Майдан и канал Порошенко

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Украине состоялись мероприятия в память о Небесной сотне, экс-президент Петр Порошенко выкупил телеканал Прямой. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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В столице почтили память погибших на Майдане

В честь годовщины Майдана на Аллее Героев Небесной сотни отдали дань памяти участникам Революции Достоинства, которые погибли в феврале 2014 года. Священники провели поминальную панихиду по ушедшим из жизни украинцам. В свою очередь, генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что расследование по делам Майдана должны закончить к концу 2021 года, после чего виновных в расстрелах накажут.

Порошенко стал собственником канала Прямой

Нардеп, бывший президент Петр Порошенко выкупил телеканал Прямой у экс-главы Киевской горадминистрации Владимира Макеенко. Политик заявил, что стал официальным владельцем СМИ, чтобы его не закрыли власти. При этом у Владимира Зеленского отметили, что никто не собирался блокировать вещание Прямого.

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Степанов полетел в Индию договариваться о вакцине

Глава Минздрава Максим Степанов отправился на переговоры относительно поставок индийских COVID-препаратов. Речь идет о дополнительных дозах Oxford/AstraZeneca и NovaVax. Министр подчеркнул, что собирается лично проследить за отправкой первой партии вакцин в Украину.

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ВР утвердила новые правила растаможки авто на еврономерах

Депутаты приняли законопроект, согласно которому будут действовать новые нормы растаможки машин на иностранной регистрации. Речь идет об автомобилях, которые ввезли в Украину до 31 декабря 2020 года. В проекте указано, что после того, как закон вступит в силу, у владельцев таких машин будет полгода на растаможку.

В Москве скончался главный герой Иронии судьбы

В возрасте 82 года умер советский и российский актер Андрей Мягков. По предварительной информации, артист скончался из-за острой сердечной недостаточности. Легендарного актера больше всего прославили роли в кинолентах режиссера Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С легким паром, Служебный роман, Гараж, Жестокий романс.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский назвал суды большой проблемой украинцев.

