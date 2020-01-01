В ООС боевики стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

Боевых потерь и ранений на фронте не зафиксировано.

Потерь и нарушений на фронте не было facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки, 18 февраля, на Донбассе было зарегистрировано четыре нарушения перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, в районе ответственности тактической группы Север, у Шумов противник открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Там же обстрелы велись из стрелкового оружия.

Возле Южного сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. А рядом с Майорском оккупанты применили стрелковое оружие.

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Защитники нанесли ответный удар, открыв огонь по позициям боевиков. О фактах нарушений было уведомлено ОБСЕ. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не задокументировано.

В начале текущих суток, 19 февраля, обстановка на фронте остается контролированной украинскими бойцами. Нарушений со стороны противника не зарегистрировано.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе обнаружили тайник с опасными боеприпасами.

