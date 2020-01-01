В ООС боевики стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
За минувшие сутки, 18 февраля, на Донбассе было зарегистрировано четыре нарушения перемирия.
Читай также: Кременчуг прощается с двумя военнослужащими, погибшими на Донбассе
Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Так, в районе ответственности тактической группы Север, у Шумов противник открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Там же обстрелы велись из стрелкового оружия.
Возле Южного сепаратисты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. А рядом с Майорском оккупанты применили стрелковое оружие.
Читай также: “Будем называть войну войной, а не каким-то АТО“ – Кравчук
Защитники нанесли ответный удар, открыв огонь по позициям боевиков. О фактах нарушений было уведомлено ОБСЕ. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не задокументировано.
В начале текущих суток, 19 февраля, обстановка на фронте остается контролированной украинскими бойцами. Нарушений со стороны противника не зарегистрировано.
Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе обнаружили тайник с опасными боеприпасами.