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В Украине выявили более 6,5 тысяч новых случаев COVID

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Продолжают болеть более 128 тысяч украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/odazakarpattya/

В Украине за прошедшие сутки, 18 февраля, подтвердили 6 531 новый случай COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. 

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Состояние здоровья 2 304 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.  

Больше всего новых случаев заражений в четверг подтвердили в Ивано-Франковской (+753) и Винницкой (+581) областях, а также в Киеве (+544), Черновицкой (+458) и Львовской (+422) областях. Меньше всего – в Херсонской (+34) и Луганской (+43) областях. Среди заболевших есть 418 детей и 285 медиков.

Украинские медики вчера провели 61 215 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 26 095. Всего с начала пандемии сделали 6 651 624 тестирований методом ПЦР. 

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 293 672 случая СOVID-19. Выздоровели 1 139 977 человек (5 857 – за минувшие сутки), а 24 972 – умерли (120 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 128 723 человек.

Ранее народные депутаты предложили из-за срыва сроков вакцинации украинцев от коронавируса уволить министра здравоохранения Максима Степанова.

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Теги: Украина, COVID-19, коронавирус
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