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Украина рассказала, при каком условии пустит поезда в Крым

Комментариев: 3
Восстанавливать железнодорожное сообщение до деоккупации не планируется.
Известно, когда Украина возобновит железнодорожное сообщение с Крымом
Известно, когда Украина возобновит железнодорожное сообщение с Крымом
facebook.com/Ukrzaliznytsia/

Украина не намерена возвращать поезда на Крым раньше, чем ее покинут оккупанты. Сначала Россия должна передать аннексированный полуостров обратно в состав украинского государства.

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Об этом заявило представительство президента Украины в Крыму в Facebook.

Уточняется, что некоторые СМИ с пророссийской пропагандой распространили информацию о возобновлении ж/д перевозок, но это фейк.

Мероприятия по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на админгранице с Крымом, и стратегическими населенными пунктами материка будут совершаться только в целях реинтеграции крымчан и для упрощения пересечения линии разграничения, - сказано в публикации.

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Как известно, поезда между полуостровом и материковой частью Украины перестали курсировать в 2014 году. Также было остановлено сообщение международных составов на временно оккупированную территорию Крыма и до Севастополя.

Пока Укрзализныця обслуживает пассажиров, только обеспечивая им возможность добираться с пересадками. Поезда курсируют от и до станций Вадим у КПВВ Каланчак и Сиваш у КПВВ Ченгар. По потребностям пассажиров запускаются дополнительные составы.

Напомним, ранее мы писали, что Турция хочет, чтобы Россия прекратила обыски и задержания в Крыму.

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Теги: Укрзализныця, поезда, Крым
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Комментариев (3)
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Woodbrother    19.02.2021, 10:33
Оценка:  0
Woodbrother
До войны ЭКР-1"Тарпан" делал в Симферополь пробные рейсы на скорости 245 км/ч без пассажиров. Получалось прекрасно. Если бы не война, скоростная ветка сейчас бы работала полным ходом.
bm9513    19.02.2021, 10:52
Оценка:  -21
bm9513
А если бы не майдан, то и гражданской войны бы не было и Крым бы был украинским, к стати в Крыму и сейчас нет войны, только никаких поездов со стороны киевского Рейха там не ждут.
Woodbrother    19.02.2021, 11:06
Оценка:  -1
Woodbrother
bm9513 19.02.2021, 10:52 Оценка: -21

Майдан - это внутреннее дело Украины. Кремлевские фашисты зря влезли в нашу страну. Расплатой им будет развал московии по сценарию совка. Процесс уже пошел
Да, буряты и мокши - не граждане Украины. Гражданской эту войну не назвать
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