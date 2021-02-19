Украина рассказала, при каком условии пустит поезда в Крым
Украина не намерена возвращать поезда на Крым раньше, чем ее покинут оккупанты. Сначала Россия должна передать аннексированный полуостров обратно в состав украинского государства.
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Об этом заявило представительство президента Украины в Крыму в Facebook.
Уточняется, что некоторые СМИ с пророссийской пропагандой распространили информацию о возобновлении ж/д перевозок, но это фейк.
Мероприятия по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на админгранице с Крымом, и стратегическими населенными пунктами материка будут совершаться только в целях реинтеграции крымчан и для упрощения пересечения линии разграничения, - сказано в публикации.
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Как известно, поезда между полуостровом и материковой частью Украины перестали курсировать в 2014 году. Также было остановлено сообщение международных составов на временно оккупированную территорию Крыма и до Севастополя.
Пока Укрзализныця обслуживает пассажиров, только обеспечивая им возможность добираться с пересадками. Поезда курсируют от и до станций Вадим у КПВВ Каланчак и Сиваш у КПВВ Ченгар. По потребностям пассажиров запускаются дополнительные составы.
Напомним, ранее мы писали, что Турция хочет, чтобы Россия прекратила обыски и задержания в Крыму.
Майдан - это внутреннее дело Украины. Кремлевские фашисты зря влезли в нашу страну. Расплатой им будет развал московии по сценарию совка. Процесс уже пошел
Да, буряты и мокши - не граждане Украины. Гражданской эту войну не назвать