Украина рассказала, при каком условии пустит поезда в Крым

Восстанавливать железнодорожное сообщение до деоккупации не планируется.

Украина не намерена возвращать поезда на Крым раньше, чем ее покинут оккупанты. Сначала Россия должна передать аннексированный полуостров обратно в состав украинского государства.

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Об этом заявило представительство президента Украины в Крыму в Facebook.

Уточняется, что некоторые СМИ с пророссийской пропагандой распространили информацию о возобновлении ж/д перевозок, но это фейк.

Мероприятия по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на админгранице с Крымом, и стратегическими населенными пунктами материка будут совершаться только в целях реинтеграции крымчан и для упрощения пересечения линии разграничения, - сказано в публикации.

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Как известно, поезда между полуостровом и материковой частью Украины перестали курсировать в 2014 году. Также было остановлено сообщение международных составов на временно оккупированную территорию Крыма и до Севастополя.

Пока Укрзализныця обслуживает пассажиров, только обеспечивая им возможность добираться с пересадками. Поезда курсируют от и до станций Вадим у КПВВ Каланчак и Сиваш у КПВВ Ченгар. По потребностям пассажиров запускаются дополнительные составы.

Напомним, ранее мы писали, что Турция хочет, чтобы Россия прекратила обыски и задержания в Крыму.

