Резников об обмене пленными: "Россияне сделали такой трюк"

Украина на предложение не согласилась и не согласится, заявил министр.

Предложив обмен пленными, Россия “сделала трюк“. Сторона предложила отдать людей через определенного народного депутата. Об этом заявил Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Его слова передает “ТСН“.

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По словам политика, Украине предлагали получить пленных вне Нормандского и Минского форматов. Однако получить людей мог только определенный народный депутат, фамилию которого Резников не назвал. В РФ отметили, что этот парламентарий “свято верит в Минские соглашения“.

“Россияне сделали такой трюк: они сказали, что тех 9, а затем 4 человека, о которых декларативно проговорили, – они будут отдаваться якобы Украине вне Минского и Нормандского форматов… Это была провокация“, – сказал Резников.

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Министр также добавил, что Украина на это не согласилась. При этом, Леонид Кравчук и Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Радой по правам человека, готовы забрать пленных на любом КПВВ.

“Ни в коем случае (не согласится). Если они считают, что они хотят отдать наших пленных, всех мы заберем… Мы готовы забрать всех наших без каких-либо условий и ограничений“, – объяснил позицию политик.

Как ранее сообщалось, по словам Резникова, Украина от Минских соглашений не отступит.