Одесского полицейского подозревают в избиении таксиста

Таксист отказался везти ребенка без автокресла.

В Одессе старшему инспектору одного из отделов полиции и гражданскому лицу предъявили подозрение в избиение таксиста, который отказался перевозить малолетнего ребенка без специального кресла. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По версии досудебного следствия, ночью 27 июля 2020 года в Одессе инспектор с женой, дочкой и сыном сели в такси. Когда водитель заметил, что в машине находится малолетний ребенок в возрасте до 12 лет, которого он в соответствии с законодательством не имеет право перевозить без автокресла, он остановился и предложил вызвать другое такси, оборудованное соответствующим образом.

В ответ инспектор полиции начал ругаться, кричать и потребовал отвезти их на место посадки. После выхода из автомобиля инспектор ударил таксиста рукой по лицу.

В этот момент гражданское лицо, находившееся рядом, схватило таксиста и начало его душить. Одновременно с этим инспектор бил потерпевшего по голове и телу.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Она предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Киеве за торговлю наркотиками задержали капитана полиции.