"Многие украинцы враждебно воспринимают идею о независимой стране", - Кравчук

Экс-президент считает, что к людям, чьи настроения могут привести к расколу государства, должны применяться законодательные меры.

В Украине многие враждебно относятся к идее государственной независимости.

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Такое мнение выразил глава делегации от Украины в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук в эфире телепередачи Право на власть.

Он отметил, что построение независимости – это чуть ли не самая главная для Украины тема. Но в то же время многим людям она не нравится.

Мы в Украине спорим, на самом ли деле Россия агрессор, а может, быть и нет. Не важно, замешана ли здесь пятая колонна. Я прожил немало и говорю искренне, что такой ситуации в государстве еще не наблюдал, - отметил Леонид Кравчук.

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Первый президент говорит, что все 15 членов Совбеза ООН оценивают РФ как агрессора и оккупанта, который должен покинуть украинские территории. А вот в самой Украине, по его словам, редко услышишь подобные комментарии.

Также лидер в ТКГ отметил, что люди, которые своими оценочными суждениями грозят подорвать целостность страны, должны быть наказаны по закону.

Не нужно жать друг другу руки, нужно, чтобы действовал закон, а виновные понесли наказание. Если так будет, народ поймет, что мы – свободная страна. А если не называть имен тех, кто говорит одно, а делает другое, так мы никогда не сможем объединиться, - подчеркнул Кравчук.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук рассказал, почему не ушел из эфира с Пушилиным.

