Зеленский поддержал конкурсы для чиновников, но призвал изменить закон

Часто депутаты долго не могут назначить министра, объяснил глава государства.

Президент Владимир Зеленский поддержал закон, возобновляющий конкурсы на должности госслужбы. Однако он считает, что нужно изменить документ. Слова Зеленского передает пресс-служба Офиса президента.

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Так, Зеленский просит Верховную Раду убрать из закона нормы, которые ограничивают полномочия замминистра, если должность министра свободна. Глава государства вернул документ, внеся свои предложения.

Президент поддерживает возобновление конкурсов для чиновников, которые были остановлены из-за эпидемии COVID-19. В это же время он считает, что пункты закона, в которых говорится о выполнении замминистра только части полномочий министра, являются неприемлемыми. Они нарушают конституционные нормы.

“Если в течении долгого времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас было, – эти нормы закона приводят к параличу деятельности всего министерства“, – объяснил свою позицию Зеленский.

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Президент предложил убрать указанные пункты из закона, а также заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал дедлайн для членства Украины в Евросоюзе.