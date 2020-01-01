В Черкассах судье за взятку дали два года тюрьмы

Он обещал "отмазать" от уголовной ответственности пьяного водителя.

Высший антикоррупционный суд признал судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко виновным в вымогательстве и получении взятки, и приговорил его к 2 годам лишения свободы. Об этом в Telegram сообщил Центр противодействия коррупции.

В суде прокуратура смогла доказать, что обвиняемый за денежное вознаграждение повлиял на решение другого судьи, чтобы водитель, нарушивший ПДД в состоянии алкогольного опьянения, избежал уголовной ответственности.

Читай также: Расстрелы на Майдане: Венедиктова обещает приговоры в этом году

Приговор ещё в законную силу не вступил. У обвиняемого есть время его обжаловать.

Ранее Высший антикоррупционный суд признал судью Раховского райсуда Закарпатской области виновным в вымогательстве и получении взятки, и приговорил его к 6 годам лишения свободы. За денежное вознаграждение он обещал помочь решить вопросы в административном деле.