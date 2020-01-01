В Днепре горел дом, погибло трое
Пожар произошел в Самарском районе Днепра. Там на ул. Халхингольской загорелся одноэтажный дом.
Читай также: Житель Киевщины поджег почту и украл 300 тысяч гривен
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели выяснили, что здание было нежилым. Внутри воспламенились мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши.
Пламя охватило 80 кв.м площади. Огонь уничтожил старые вещи, использовавшиеся в быту, и повредил кровлю. Пожар удалось потушить силами 7 спасателей с привлечением 2 единиц техники.
Читай также: Под Киевом во время пожара погиб маленький ребенок
На пепелище нашли трех человек, двое уже были мертвы. Их личности пока не установили.
Третий мужчина 1960 года рождения был госпитализирован в городскую больницу. Но к утру он умер, у него было 80% ожогов тела.
Напомним, ранее мы писали, что в Одессе горела новостройка, один погибший.