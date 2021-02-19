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Шмыгаль назвал 2 способа получения COVID-вакцины

Комментариев: 3
Власти еще рассчитывают получить препарат в феврале.
Шмыгаль назвал 2 способа получения COVID-вакцины
Шмыгаль назвал 2 способа получения COVID-вакцины
Кабмин / Facebook

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 2 способа, с помощью которых Украина может получить COVID-вакцины. Это прямые закупки, или же программа COVAX. Об этом политик заявил, выступая в Верховной Раде.

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Так, по словам Шмыгаля, власти пока рассчитывают получить первую партию препарата от коронавируса в феврале.

“Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может безвозмездно или по заниженной цене получить от 8 до 16 млн доз – фактически, для 8 млн человек“, – сказал он.

Премьер также рассказал, что должностные лица Евросоюза и ЮНИСЕФ обещали, что в начале марта государству будет передано 117 тыс доз COVID-вакцин Pfizer/BioNTech. Стоит отметить, что Украине будет передано и 2,2-3,7 млн прививок AstraZeneca. Это должно произойти в первом полугодии.

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Второй путь получения COVID-вакцин – прямые закупки у производителей за счет бюджета, доноров, кредитов, программы ЕБРР или Всемирного банка, добавил Шмыгаль.

“Другие источники также рассматриваются“, – заявил премьер-министр в Раде.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поддержал конкурсы для чиновников, но призвал изменить закон.

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Теги: Денис Шмыгаль, вакцина, препарат, COVID-19, Украина, коронавирус, Верховная Рада
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Комментариев (3)
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construktor1    19.02.2021, 12:24
Оценка:  -1
construktor1
Степанов полетел в Индию договариваться о вакцине...(с)
У меня вопрос по существу? А не пора ли нам, самим, разработать вакцину. Почему все кому-то кланяемся? Значит Индия может, а мы нет?
ziza1111    19.02.2021, 12:30
Оценка:  -22
ziza1111
Булоб кому розробляти вакціну. Усі закордоном давно. На Україні можливо тільки лохів розводити та розмови про зраду навколо.
CCS    19.02.2021, 12:43
Оценка:  +22
CCS
Оце поржав! Ти дійсно вважаєш Індію відсталою країною в сфері фармацевтики?))))
Ти хоч совєтський фільм "Екіпаж" подивись, там совєтський бортпровідник міжнародних рейсів привозить пігулки з Індії по блату. І це, на хвилиночку, в часи "розвитого соціалізму"!
Тож коли шось пишете - хоч думайте трохи.
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