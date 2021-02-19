Шмыгаль назвал 2 способа получения COVID-вакцины
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 2 способа, с помощью которых Украина может получить COVID-вакцины. Это прямые закупки, или же программа COVAX. Об этом политик заявил, выступая в Верховной Раде.
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Так, по словам Шмыгаля, власти пока рассчитывают получить первую партию препарата от коронавируса в феврале.
“Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может безвозмездно или по заниженной цене получить от 8 до 16 млн доз – фактически, для 8 млн человек“, – сказал он.
Премьер также рассказал, что должностные лица Евросоюза и ЮНИСЕФ обещали, что в начале марта государству будет передано 117 тыс доз COVID-вакцин Pfizer/BioNTech. Стоит отметить, что Украине будет передано и 2,2-3,7 млн прививок AstraZeneca. Это должно произойти в первом полугодии.
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Второй путь получения COVID-вакцин – прямые закупки у производителей за счет бюджета, доноров, кредитов, программы ЕБРР или Всемирного банка, добавил Шмыгаль.
“Другие источники также рассматриваются“, – заявил премьер-министр в Раде.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поддержал конкурсы для чиновников, но призвал изменить закон.
У меня вопрос по существу? А не пора ли нам, самим, разработать вакцину. Почему все кому-то кланяемся? Значит Индия может, а мы нет?
Ти хоч совєтський фільм "Екіпаж" подивись, там совєтський бортпровідник міжнародних рейсів привозить пігулки з Індії по блату. І це, на хвилиночку, в часи "розвитого соціалізму"!
Тож коли шось пишете - хоч думайте трохи.