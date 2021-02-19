Шмыгаль назвал 2 способа получения COVID-вакцины

Власти еще рассчитывают получить препарат в феврале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал 2 способа, с помощью которых Украина может получить COVID-вакцины. Это прямые закупки, или же программа COVAX. Об этом политик заявил, выступая в Верховной Раде.

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Так, по словам Шмыгаля, власти пока рассчитывают получить первую партию препарата от коронавируса в феврале.

“Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может безвозмездно или по заниженной цене получить от 8 до 16 млн доз – фактически, для 8 млн человек“, – сказал он.

Премьер также рассказал, что должностные лица Евросоюза и ЮНИСЕФ обещали, что в начале марта государству будет передано 117 тыс доз COVID-вакцин Pfizer/BioNTech. Стоит отметить, что Украине будет передано и 2,2-3,7 млн прививок AstraZeneca. Это должно произойти в первом полугодии.

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Второй путь получения COVID-вакцин – прямые закупки у производителей за счет бюджета, доноров, кредитов, программы ЕБРР или Всемирного банка, добавил Шмыгаль.

“Другие источники также рассматриваются“, – заявил премьер-министр в Раде.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поддержал конкурсы для чиновников, но призвал изменить закон.